الذهب بحركة محدودة مع استمرار ضعف الطلب.. عيار 21 يسجل 3130 جنيها

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الثلاثاء بشكل محدود، ليبقى التذبذب هو المسيطر بشكل عام على تحركات الذهب المحلي في ظل ضعف الطلب وتقلب حركة سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 3130 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3125 جنيها للجرام، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى عند 3120 جنيها للجرام.

يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 20 جنيها وأغلق عند المستوى 3120 جنيها للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3100 جنيه للجرام.

اليوم ارتفع سعر الذهب مع الافتتاح بسبب ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى المستوى 47.65 جنيه لكل دولار، قبل أن يتراجع بعض الشيء ويصل حاليًا إلى 47.50 جنيه لكل دولار.

هناك تغيرات في العوامل المستخدمة في تسعير الذهب بمصر، فالطلب المحلي يظل ضعيف خلال الفترة الحالية، وفي المقابل نجد أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يتحرك صعودًا وهبوطًا ولكن بمستويات محدودة ودون تغيرات مفاجئة.

عمل هذا على دفع سعر الذهب بمصر إلى الارتباط بحركة السعر العالمي بشكل كبير، ولكن تأثير تحركات السعر العالمي كان محدود بشكل كبير على سعر الذهب المحلي، ويرجع هذا إلى لجوء تجار الذهب الخام إلى عمليات التصدير لتعويض ضعف الطلب المحلي.

وتسعير الذهب المحلي بأقل من السعر العالمي يوفر هامش ربح أثناء التصدير، وبالتالي يبقى السعر يتحرك داخل نطاق ويتأثر بحركة السعر العالمي ولكن بشكل معتدل في ظل غياب عوامل التسعير الأخرى.

ومن المتوقع أن تستمر حركة الذهب على هذا المنوال خلال الفترة القادمة حتى يحدث تغيرات ملحوظة في عوامل تسعير الذهب، سواء ارتفاع في الطلب المحلي أو تغيرات كبيرة في سعر صرف الدولار في البنوك.



توقعات أسعار الذهب

وتراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع استمر لجلستين، حيث تستمر التحركات العرضية لسعر الذهب منذ بداية الأسبوع مع عدم رغبة الأسواق في اتخاذ اتجاه واضح للأسعار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية نهاية هذا الأسبوع.

وتراجع سعر الذهب بمصر بشكل طفيف خلال جلسة اليوم ليتبع تحركات الذهب العالمي، بينما يظل التذبذب هو المسيطر على تحركات الذهب بشكل عام، بينما قد ارتفع سعر الذهب عند الافتتاح بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك.

ووسع سعر أونصة الذهب العالمي من نطاق التداول ليصبح بين مستويات 2325 و2360 دولار للأونصة ومن المتوقع أن يستمر في التحرك ضمن هذه المستويات حتى يجد حافز مناسب للخروج من هذه المنطقة.

المستوى 2325 دولار يمثل آخر قمة سعرية سجلها الذهب وكسر هذا المستوى يعدي الذهب إلى التراجع مستهدفا المستوى 2300 دولار ثم منطقة 2270 – 2280 دولار للأونصة.