نائب محافظ القاهرة يتابع إقبال المواطنين على طلبات التصالح شمال العاصمة

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة المراكز التكنولوجيا لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء، والذي يتضمن أحياء (شبرا-الساحل-روض الفرج -الشرابية).

تابع نائب محافظ القاهرة انتظام سير العمل وموقف استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء الجديد وتوافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح مع بداية العمل وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين.

أكد فوزي على موظفي الخدمة بضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبيسط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام كونه أحد الملفات الهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة التى تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء.

وكان أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك إقبال كبير من أصحاب المحال على مراكز إصدار تراخيص المحال بالمحافظة للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون ١٥٤، حيث تعدت الطلبات المقدمة 13 ألف طلب حتى الآن.

أضاف محافظ القاهرة أن فرق العمل التى تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجى سهلت على أصحاب المحال تقديم طلباتهم فى أماكنهم، وهو ما ظهر فى الاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال لسرعة التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة بالقانون، مشيرًا إلى أن تسليم الأوراق يتم بالمجان.

وتقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل اجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى مما يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

شدد محافظ القاهرة على مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.

أكد المحافظ أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.

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