برلمانية: زيارة الرئيس السيسى الصين فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن هذه الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تشمل التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمارات، والتبادل الثقافي والتعليمي.

علاقات اقتصادية قوية

وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، فالصين شريك تجارى مهم لمصر، وظهر ذلك خلال العديد من المشروعات الاستثمارية الكثيرة التي أقامتها الصين في مصر.

وأشارت النائبة منال نصر إلى أن لقاءات الرئيس السيسي على هامش الزيارة مع عدد من الشركات الاستثمارية فرصة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

منتدى التعاون الصيني العربي

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات منتدى التعاون الصيني العربي الصين و22 عضوًا في الجامعة العربية، تستهدف تعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية.

وأضافت النائبة منال نصر أن الرئيس السيسي سوف يناقش خلال لقائه مع نظيره الصيني تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدة أن الرئيس السيسي يستغل كل المحافل واللقاءات الدولية لطرح القضية الفلسطينية لدعمها ووقف إطلاق النار وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.