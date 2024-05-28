نشرة dmc: جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف جرائم القتل والحرق والتدمير في غزة

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم القتل والحرق والتدمير في قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، ولعل آخرها "مجزرة الخيام"، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، وفقًا لما ذكرته قناة dmc، في نشرتها الإخبارية.

وشهد قطاع غزة الكثير من الانتهاكات التي طالت جميع الأحياء منذ 7 اكتوبر الماضي وحولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم منذ نشاة دولة الاحتلال عام 1948، حيث عمدت حكومتها المتعاقبةعلى اتباع اشد السياسات فتكا والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين لضمان احتلالها الدائم وعلى مدار عقود لم يسلم من سياسات البطش الاسرائيلية بشر ولا حجر ولا نبات في ظل تضليل إعلامي وحصانة من الولايات المتحدة.

ويعيش الفلسطينيين في غزة والضفة المحتلة جحيم إلى جانب مشاهد القتل اليومي وسياسة التجويع، كما تبرز معاناة الفلسطينيين في سجون اسرائيل بعد تقارير متعاقبة رصدت حفلات تعذيب وانتهاكات جسيمة وحرب نفسية يتعرضون لها بشكل يومي وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

وأفاد تقرير شؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت قرابة 9000 فلسطيني في الضفة خلال الأشهر الثماني الماضية، فيما وثقت مؤسسات حقوقية اعتقال نحو 5000 فلسطيني في غزة.