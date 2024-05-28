إبسويتش تاون يخطط لتمديد عقد مدربه كيران ماكينا

تخطط إدارة نادي إبسويتش تاون الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه سام مرسي، لاعب المنتخب الوطني، للاحتفاظ بكيران ماكينا، المدير الفني للفريق، وتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويقود كيرن ماكينا فريق إبسويتش تاون منذ توليه المهمة في ديسمبر 2021، ومازال مرتبطًا بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2025.

وذكرت شبكة ذا أثلتيك أن إدارة نادي إبسويتش تاون اقتربت من إنهاء الاتفاق مع ماكينا على توقيع عقد طويل الأمد لضمان استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد كيران ماكينا فريق إبسويتش تاون للتأهل لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" برصيد 96 نقطة

وأفادت الشبكة أن ماكينا سيمدد عقده مع إبسويتش تاون على الرغم من اهتمام أندية تشيلسي وبرايتون ألبيون ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع بداية من الموسم المقبل.

مسيرة كيران ماكينا التدريبية

وبدأ كيران ماكينا مسيرته التدريبية بنادي لوبورو بين يوليو وديسمبر 2009، ثم انتقل لتدريب فريق الشباب بنادي نوتنجهام فورست في يناير 2010 وحتى يونيو من العام التالي، وبعدها تولى تدريب نفس الفريق بنادي ليستر سيتي بين صيف 2011 وديسمبر 2012، ثم تولى منصب مساعد تقني في نادي فانكوفر وايت كابس الأمريكي بين يناير وفبراير 2013، ثم تولى منصب مدرب الشباب بنادي توتنهام هوتسبير بين مارس 2013 ويونيو 2014، وانتقل لتدريب فريق تحت 18 عامًا بالنادي بين يوليو 2014 ويونيو 2016، ثم انتقل للعمل بفريق الكشافة في نادي مانشستر يونايتد بين سبتمبر 2016 ويونيو 2018 وفي نفس الفترة تولى منصب المدرب المساعد لفريق تحت 18 عامًا، وفي يوليو 2018 تولى منصب المدرب المساعد للفريق الأول بيونايتد وحتى ديسمبر 2021، قبل أن ينتقل لتدريب إبسويتش تاون.