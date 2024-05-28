الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفير مصري فى سول يكلف المخرج مازن الغرباوي بتدشين عرض مسرحي مصري كوري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقي الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالسفير المصري بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن علي هامش مهرجان سيول الدولي للمسرح، وبحث الطرفان سبل التعاون الثقافي والفني .

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تعاون مشترك بين شرم الشيخ المسرحي وسيول المسرحي

اتفق الطرفان بشكل مبدئي علي إقامة يوم كوري ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان عام2024، وكلف السفير المخرج مازن الغرباوي بإقامة عرض مسرحي مصري كوري عام 2025 وتضمينه ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 30 عاما علي العلاقات الدبلوماسية الكورية، وسيقدم العرض علي واحد من أكبر المسارح في العاصمة سيول، أبريل 2025 ومن ثم سيعرض في مصر، نوفمبر 2025، وسيعرض أيضا بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للمسرح الشبابي .

 

من جانبه، رحب مازن الغرباوي بالفكرة، وأكد أنه سيكون عرضا شرفيا للدورة العاشرة التي ستكون كوريا الجنوبية دولة ضيف شرف فيها، كما أثني السفير علي بروتوكول التعاون المبرم بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر وبين جمعية المسرح بكوريا الجنوبية.

 حضر اللقاء الدكتور جونج وو سون رئيس جمعية المسرح بكوريا الجنوبية ، والكاتبة كوك مين سونج سكرتير عام الجمعية . 
 

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انتهى من دورته الثامنة التي حملت اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتورة إنجي البستاوي برئاسة شرفية لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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