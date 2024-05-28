محافظ الوادي الجديد يتفقد وحدتي "تعبئة المواد الغذائية" و"المركبات الثقيلة"

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونائبه الدكتورة حنان مجدي، اليوم الثلاثاء، وحدة تعبئة وتغليف المواد الغذائية بمدينة الخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز.

تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة مقر الوحدة وتجهيزها وفقًا للمواصفات اللازمة، موجهًا بسرعة تركيب وتشغيل المعدات وتعبئة كميات السكر المتاح لطرحها بمنافذ السلع التموينية.

كما تابع الزملوط أعمال استكمال تعبئة وتوزيع 250 طنا من السكر المدعم بوحدة تعبئة وتغليف المواد الغذائية، لدعم أصحاب البطاقات التموينية بصرف 2 كيلو لكل فرد بالبطاقة بسعر 27 جنيها للكيلو تُصرف من التاجر التمويني.

ووجّه المحافظ بتوفير سيارات النقل والحاويات اللازمة لضمان سرعة التوزيع على المراكز، مشيرًا إلى أنه جار توريد 17 طنا اليوم لمراكز بلاط والداخلة والفرافرة؛ لاستكمال التوزيع بالقرى والمناطق النائية والمدن بالتوازي.

كما شدد على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة وحدة التعبئة لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلع والمواد الغذائية المُعبأة.

من ناحية أخرى، تابع المحافظ سير العمل بالوحدة المركزية للمركبات والمعدات الثقيلة، موجهًا بالاستغلال الأمثل للمركبات الموجودة وإجراء الصيانة الدورية؛ لضمان كفاءة عملها وجاهزيتها لأي طوارئ.

محافظ الوادي الجديد يتابع سير أعمال التشطيبات بالعاصمة الإدارية للمحافظة

كان تفقد الزملوط أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه المحافظ باستكمال تركيب أعمدة الإنارة العامة بمحيط المباني الحكومية وإنشاء مسرح مكشوف لإقامة الفعاليات المختلفة، كما تابع تجهيزات حضانة الأطفال الملحقة، موجهًا بتركيب أجهزة تكييف بقاعات الأطفال ومظلة بساحة الألعاب.

كما اطمأن على انتظام العمل بمحطة توزيع الكهرباء وربط إنتاج محطة الطاقة الشمسية بالشبكة الموحدة.