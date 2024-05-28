الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المدير التنفيذي للمبادرة: "أشبال مصر الرقمية" تهدف لتخريج أجيال متميزة في البرمجة

المهندس وليد الإنجباوي
المهندس وليد الإنجباوي

قال المهندس وليد الإنجباوي، المدير التنفيذي لمبادرة أشبال مصر الرقمية بوزارة الاتصالات إنه في عام 2021 بدأنا مبادرة أشبال مصر الرقمية، وكانت الدفعة الأولى منها وتستهدف طلاب من الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي، لتخريج أجيال متميزة في البرمجة.

مظلة "أجيال مصر الرقمية"

وأضاف "الإنجباوي"، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن مبادرة البراعم بدأت في 2023-2024 وتستهدف من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، مشيرًا إلى أن لدينا مظلة تحمل اسم "أجيال مصر الرقمية"، حيث كانت البداية مع الكبار وهو بُناة مصر الرقمية، ثم الأشبال ثم البراعم وحاليا الرواد.

تدريب خلال 4 شهور متصلة للمشاركين في مبادرة البراعم

وأوضح،  المدير التنفيذي لمبادرة أشبال مصر الرقمية، أننا في وزارة الاتصالات هناك مظلة كاملة لأربع مبادرات وهم البراعم والأجيال والرواد والبُناة"، مشيرًا إلى أن البراعم يبدأون التدريب مع بداية العام الدراسي ويكون لتدريب خلال 4 شهور متصلة بحيث يكون هناك جلسة واحدة فقط أونلاين سواء يوم الجمعة أو السبت لمدة ساعتين، وجلسة واحدة في الشهر في مراكز التدريب في المحافظات، مؤكدًا أنهم يتدربون على مسارات مختلفة ومستويات.

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