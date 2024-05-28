الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باقي 12 يوم على الامتحانات.. رابط ارقام جلوس الثانوية العامة

الامتحانات
الامتحانات

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الحصول على ارقام الثانوية العامة مع اقتراب موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي والذي لم يتبق عليه سوى أيام معدودة. 

ننشر في التقرير التالي رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة والذي اعلنته عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكذلك جدول امتحانات الثانوية العامة.

رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 

أعلنت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة  ومنها رقم الجلوس واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان  وكذلك المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان لامتحانات نهاي العام الدراسي 2024/2023  ويكون الاستعلام عنهم من خلال الموقع الخاص بالوزارة اضغط هنا 

ثم تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد ويتبعها تنفيذ الخطوات الخاصة لمعرفة رقم الجلوس واللجنة التي يؤدي فيها الطالب الامتحان. 

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

تنطلق امتحانات الثانوية العامة بداية من الاثنين 10 يونيو 2024 وهي للمواد غير المضافة للمجموع ثم يليها عقب انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك في 20 يونيو 2024 باقي امتحانات الصف الثالث الثانوي في المواد الاساسية بداية من السبت 22 يونيو 2024. 

الإثنين 10 -6- 2024

 مادة التربية الدينية من الساعة 9 صباحًا لـ 10.30 

مادة التربية والوطنية من الساعة 11 صباحًا لـ 12.30

 

الأربعاء 12 -6-  2024

 مادة الاقتصاد من الساعة 9 صباحًا لـ 10.30 

مادة الإحصاء من الساعة 11 لـ 12.30

 

السبت 22 -6-  2024

مادة اللغة العربية من الساعة 9 لـ 12

 

الثلاثاء 25 -6-  2024

 مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 لـ 11

 

السبت 29 -6-  2024

 مادة الفيزياء من الساعة 9 لـ 12

مادة التاريخ من الساعة 9 لـ 12 

 

الثلاثاء 2 -7- 2024

 مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 لـ 12

 

السبت 6 -7- 2024

مادة الكيمياء من الساعة 9 لـ 12

مادة الجغرافيا من الساعة 9 لـ  12

 

الأربعاء 10 -6- 2024

 مادة الجيولوجيا من الساعة 9 لـ 12

مادة الجبر والهندسة الفراغية  من الساعة 9 لـ 11 

مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 لـ 12 

 

السبت 13 -7- 2024

مادة  التفاضل والتكامل من الساعة 9 لـ  11

 

الأربعاء 17 يوليو 2024

 مادة الأحياء من الساعة 9 لـ 12 

مادة الاستاتيكا  من الساعة 9 لـ 11 

مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 لـ 12 

 

السبت 20 -7- 2024

 مادة الديناميكا من الساعة 9 لـ 11

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