الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالواسطى في بني سويف

الحملات
الحملات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.  

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حماده راضي، بتنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن حوائط من البلوك الأبيض بزمام قرية صفط الشرقية، وفي قرية إفوة، تمت إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة الأساسات المبنية بالبلوك الأبيض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تابع رئيس المركز أعمال الوحدات القروية من نظافة ورفع إشغالات وصيانة أعمدة كهربائية، في الوحدة المحلية لقرية الميمون، استجابت الوحدة لشكاوى المواطنين بخصوص تعطل كشافات الإنارة في عزبة التربيعة الشرقية، وتم على الفور إرسال سيارة الكهرباء لإصلاح وصيانة الكشافات، وشدد رئيس المركز على ضرورة استمرار العمل في إصلاح وصيانة كشافات الإنارة في باقي العزب التابعة، كما تضمنت الجهود استمرار أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات بشوارع المدينة والقرى التابعة.

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد،بمتابعة نتائج أعمال لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة المحلية. والتي أشرفت على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات في عدد من المصالح الحكومية بدائرة مجلس قرى مازورة، حيث تم المرور على الوحدة المحلية للقرية، والجمعية الزراعية، والوحدة الصحية، ومكتب التموين والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، كما اطلعت اللجنة على سجلات الحضور والانصراف للتأكد من الانضباط الإداري، وكذلك تم مراجعة حالة النظافة ورفع الإشغالات بشوارع ومداخل القرية.

بينما واصلت الوحدة المحلية أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، والتي يتم تنفيذها في الفترتين الصباحية والمسائية بهدف توفير بيئة صحية ونظيفة وحياة كريمة للمواطنين، تضمنت هذه الأعمال رفع المخلفات والأتربة وتفريغ حاويات القمامة في مداخل المدينة وعدد من شوارعها، وذلك ضمن خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة العامة وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي على شوارع المدينة.

بني سويف الواسطي إزالة التعديات الأرض الزراعية أملاك الدولة

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