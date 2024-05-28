الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب انقطاع 4 أشهر.. الهلال الأحمر الفلسطيني يُعيد خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، عن إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة، المتوقفة منذ 4 أشهر جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لآخر مركبة تابعة لها.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من إدخال 5 مركبات إسعاف من جنوب قطاع غزة إلى محافظة غزة، عبر تنسيق من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية OCHA.

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الهلال الأحمر: غالبية المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنه منذ استشهاد طاقمه محمد زينو ويوسف المدهون خلال مهمتهم الإنسانية في إنقاذ الطفلة هند رجب ذات الخمسة أعوام قبل أربعة أشهر لم يعد لها مركبات تعمل في مدينة غزة.

وتنص المادة (24) من اتفاقية جنيف الأولى على وجوب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية الذين يقومون بالبحث عن الجرحى، أو المرضى، أو جمعهم أو نقلهم أو علاجهم، في جميع الأحوال، إضافة إلى أن المادة 11 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تنص أيضا على ضرورة احترام وحماية وسائل النقل الطبية في جميع الأوقات، وعلى عدم تعرضها للهجوم.

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"القاهرة الإخبارية" تبث لقطات حية لقصف إسرائيلى مكثف لمناطق متفرقة فى قطاع غزة

الأمم المتحدة تدين مجزرة رفح

وفي وقت سابق، أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الأحد، بقصفها خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال.

وطالب وينسلاند، في بيان صدر، أمس الإثنين، بـ"إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذه الحادثة، ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل".

وقال: "أشعر بقلق بالغ إزاء مقتل العديد من النساء والأطفال في منطقة لجأ إليها الناس"، مجددًا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: "الأعمال الإسرائيلية التي قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن مأوى من الصراع المميت".

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مجزرة رفح

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