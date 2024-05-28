"القابضة للصناعات الغذائية" تضع خطة جديدة لضمان جودة اللحوم بأسعار مناسبة

أعلن اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تنويع مصادر استيراد اللحوم لتشمل السودان، جيبوتي، أوروجواي، الهند، بالإضافة إلى البلدية.

وأوضح حسنين أن الشركة تستورد رءوس الماشية حية، ليتم ذبحها في محجري توشكي وسفاجا، وذلك لضمان جودة اللحوم وسلامتها.

استعدادات عيد الأضحى

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لاستعدادات عيد الأضحى المبارك، والتي تتضمن ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح بين 30% و40% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 30 و 40٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.