الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسماعيلية يودع الحجاج.. ويطلب منهم الدعاء لمصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة حجاج قرعة الجمعيات الأهلية بالمحافظة للعام الهجري ١٤٤٥، والمقرر سفرهم بعد منتصف ليل يوم الأحد الموافق الثاني من يونيو ٢٠٢٤؛ لتوزيع تأشيرات الحج وتذاكر السفر، بحضور الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

سلم "بشارة" بتسليم الحجاج تذاكر السفر وتأشيرات الحج، مهنئًا الحجاج بزيارة بيت الله الحرام، طالبًا منهم الدعاء لمصر بالخير والأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظها الله دائمًا من كل مكروه، والقيادة السياسية بالتوفيق والسداد من أجل رفعة مصرنا الغالية، مؤكدًا أن الحج يطهر النفس ويزكيها، ويجدد الإيمان فيها، وسبب لمغفرة الذنوب والسيئات.

توفير أتوبيسات لنقل الحجاج

أشار بشارة إلى أنه تم توفير أتوبيسات مجهزة على أعلى مستوى لنقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى مطار القاهرة وحتى عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى؛ تيسيرًا وتسهيلًا عليهم ورفع المعاناة عنهم.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه عقدت عدة لقاءات وندوات للحجاج وتم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سَلْك المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

45 حاجا من الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية 

وكان نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسم الحج لعام ١٤٤٥ هـ ٢٠٢٤ م، ٤٥ حاج تابع للجمعيات الأهلية، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي. 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وجهت أعضاء البعثة الرسمية، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أي عقبات لكي يؤدي الحجاج المناسك في سهولة ويسر.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن محافظ الإسماعيلية تأشيرات الحج

مواد متعلقة

فحص 497 مواطنًا فى قافلة طبية متكاملة لـ"حياة كريمة" بالإسماعيلية

5 كليات بجامعة قناة السويس تستعد للحصول على شهادة الأيزو

جامعة قناة السويس تُطلق قافلة طبية توعوية شاملة لأهالى قرية "الشهيد الخيرى"

جامعة قناة السويس تحصد 6 جوائز بمهرجان "إبداع" في نسخته ال12

إعدام 13.5 طن أسمدة فاسدة في الإسماعيلية

إدارة التخطيط بـ"تعليم الإسماعيلية" تدشن ورش "التسويق الإلكتروني للمشروعات الخضراء الذكية"

جامعة القناة تُنظم 22 برنامجًا صيفيًا ضمن خطة رفع المهارات الحياتية للمواطنين

أسعار الأسماك فى سوق بورسعيد بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أسعار مخفضة وجودة عالية.. تفاصيل استعدادات "التموين" لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية