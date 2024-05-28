انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لصحة المرأة بـ"تمريض بني سويف"

أطلقت كلية التمريض بجامعة بنى سويف، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لصحة المرأة من خلال عقد عدد من الندوات والمحاضرات التوعوية، حرصًا على مشاركة الجامعة في الحملة التنشيطية الموسعة التي أطلقتها وزارة الصحة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع المحافظات خلال الفترة من يوم الأحد 26 مايو الجاري وحتى يوم الخميس 6 يونيو القادم، تنفيذا لتوصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة.

جاء ذلك بإشراف الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب داخل وخارج جامعة بنى سويف.

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على دور الجامعة في مجال التوعية الصحية والمساهمة في تنفيذ برامج وزارة الصحة لتعزيز صحة المرأة والأسرة، وأن جامعة بني سويف تتمثل في إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة التي تقوم بتنفيذ ما تعلن عنه الوزارة من برامج وحملات توعوية.

أشار منصور إلى ضرورة مشاركة الطلاب بفعالية في فعاليات اليوم العالمي لصحة المرأة والاستفادة من المحاضرات والندوات لتعزيز المعارف حول القضايا الصحية.

وقدم الدكتور محمد ناجي، أستاذ طب النسا والتوليد بكلية الطب وعميد كلية التمريض جامعة بني سويف، محاضرة بعنوان "تكيسات المبيض" تناول فيها الأسباب والمضاعفات المحتملة لتكيسات المبيض وطرق العلاج الممكنة بهدف الحفاظ على صحة المرأة المصرية، كما قام بالإجابة عن أسئلة الحاضرين حول قضايا صحة المرأة والصحة الإنجابية.

كما قامت الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، أستاذ تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، بتقديم محاضرة بعنوان "صحة المرأة في ضوء استراتيجية مصر 2030" واشادت بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة علاوة على إلقاء الضوء دور جامعة بنى سويف فى الانتصار لصحة المرأة وحمايتها.