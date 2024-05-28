الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن المنافذ يضبط 32 قضية فى مجال الأمن العام

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بـوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة.

وتمكنت الجهود من ضبط قضية وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، من ضبط 2244 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 32 قضية، ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 249 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 5 قضايا، تم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم تهريب

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