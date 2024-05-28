أمن المنافذ يضبط 32 قضية فى مجال الأمن العام

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بـوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة.

وتمكنت الجهود من ضبط قضية وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، من ضبط 2244 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 32 قضية، ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 249 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 5 قضايا، تم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.