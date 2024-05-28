الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمل مع كبار النجوم.. موعد تشيع جثمان اللبناني محمد ماضي

محمد ماضي
محمد ماضي

أعلن الشاعر الغنائي أحمد ماضي، عن موعد إقامة صلاة جنازة والده الشاعر اللبناني محمد ماضي، الذي فارق عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عقب مشوار فني كبير تعاون خلاله مع كبار النجوم.

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موعد ومكان عزاء محمد ماضي

وكشف الشاعر الغنائي أحمد ماضي، تفاصيل صلاة الجنازة على والده، حيث من المقرر أن تكون عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، في جامع البساتيبن دوار شاتيلا، على أن يتم الدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية،  وعن موعد ومكان العزاء، كتب:" تقبل التعازي بعد الدفن للرجال والنساء، في منزله الكائن في برج أبي حيدر، محطة بدران، مشروع الآنوار، والثاني والثالث، في قاعة ذي النورين بشارة الخوري، عقب صلاة العصر"، مضيفًا تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت، في قاعة مسجد الزعتري، شارع رياض الصلح، عقب صلاة العصر".

أعمال الراحل الفنية 

الشاعر الراحل محمد ماضي، يعد من أبرز شعراء الأغنية اللبنانية، وغنى من كلماته، نخبة من أبرز رموز الأغنية، ومنهم ملحم بركات، راغب علامة، سميرة توفيق، نجوى كرم، علاء زلزلي، زين العمر، وائل كفوري، وائل جسار، فضل شاكر، وغيرهم.

وقدم المطرب فضل شاكر، أغاني عديدة من كلمات الشاعر الراحل، منها ياحياة الروح، ومصيرك حبيبي، وغنى وائل جسار، اغاني خسارة، وضحك الزمان، وانتهى الحب، في حين غنى المطرب راغب علامة ، سهران لمين، والمطربة نجوى كرم ، قدمت أغنية الحلو .

لغنائي أحمد ماضي أحمد ماضي اللبناني محمد ماضي الشاعر اللبناني محمد ماضي ماضي الشاعر الغنائى

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