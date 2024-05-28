صدور العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة" لـ"قصور الثقافة"

صدر اليوم العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة الإلكترونية، وهى مجلة ثقافية تعني بالآداب والفنون، تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأس تحريرها الدكتورة هويدا صالح.

الإسلام والدين المصري القديم في مصر المحروسة

وتكتب رئيس التحرير عن كتاب "الإسلام والدين المصري القديم.. دراسة مقارنة بين الدين القديم والأديان السماوية" لمحمد أبورحمة، حيث يحاول المؤلف أن يدخل هذا العالم الشائك، ويكشف عن تلك المقولات التي تأسس عليها الوعي المعرفي للمصريين وحاولوا نقله للشعوب المحيطة بهم، فقد كان للدين المصري القديم دور مهم في تشكيل البنية الذهنية التي أسست للمجتمع المصري، فكان الإيمان بالحياة الأبدية بعد الموت يرتبط بالإيمان بمبدأ الحساب بما يتبعه من ثواب وعقاب، هو أيضًا إيمان بمبدأ العدل، كما يحاول أن يدفع عن الحضارة المصرية ما لحق بها من أكاذيب، ومن خلال فصول الكتاب يتتبع الباحث الدين المصري القديم، ويثبت بوثائقية ومنهجية محكمة علاقته بالأديان السماوية المختلفة.

وفي باب كتب ومجلات يستعرض الكاتب اللبناني وسام قدوح دراسة الباحث رامي ملحم بعنوان "الحكم الرشيد.. التحول والسيرورات"، حيث يرصد الباحث فكرة الحكم الرشيد وتطور المفاهيم المتعلقة بهذا الفعل، ليخلص إلى أن الحكم الرشيد مجموعة قيم ومبادئ تتعلق باتخاذ القرارات نحو توجهات المجتمع ومؤسساته المختلفة.

وفي باب "ملفات وقضايا" بمجلة مصر المحروسة، يستكمل الكاتب الفلسطيني د.حسن العاصي استعراض المواقف والسلوكيات الأوروبية تجاه اللاجئين المسلمين، حيث صدرت مؤخرًا دراسة جديدة ترصد مواقف دول أوروبية تجاه اللاجئين والمسلمين اشتملت عينات من جمهورية التشيك، والمجر، وإسبانيا، واليونان.

تأثير محفوظ في الأدب المغربي

وفي باب "دراسات نقدية" بمجلة مصر المحروسة يستعرض أكرم مصطفى كتاب الباحث والناقد المغربي صدوق نورالدين" في التمثل النقدي والإبداعي"، الذي يرصد خلاله تأثير تجربة نجيب محفوظ في الأدب المغربي الحديث خارج السياق الأدبي والثقافي في مصر، من منطلق كونه رائد الرواية العربية الذي امتد حضوره في كل العالم بعد فوزه بجائزة نوبل للآداب.

وفي باب "تراث" يوضح الكاتب المغربي عثمان المخيلد، أن تحقيق كتب التراث مهمة جليلة يطلع بها بعض الباحثين، وقد قام الباحث علي بن سعيد بن سالم الريامي بتحقيق ودراسة مفصلة لكتاب أبوالعباس أحمد بن سعيد الدرجيني "كتاب طبقات المشايخ في المغرب"" الذي اهتم فيه بتراجم علماء الإباضية في المغرب العربي.

وفي باب "كتاب مصر" يكتب د. فكري النجار عن "المرأة.. واستئناف الحضارة"، موضحًا الأهمية الكبرى للمرأة في حياتنا الإنسانية، إذ إنها تؤدي دورًا رئيسًا، وتشارك مشاركة فعالة في عملية التنمية على المستوى الاجتماعي، والتعليمي، والتثقيفي، والاقتصادي، والسياسي.

وفي باب "أخبار أحداث" بمجلة مصر المحروسة، ترصد سماح ممدوح حسن "شارل بيرو" في مجراية بالمنيا، فعاليات مؤسسة "مجراية" الثقافية بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، التى تهدف إلى تنشئة وتعريف جيل جديد من الأطفال فى صعيد مصر على معنى الثقافة بوسائل مختلفة، حيث أقامت المؤسسة ورشة تحليل درامي لأعمال الكاتب الفرنسي الشهير "شارل بيرو" الموجهة للأطفال.

وتهدف هذه الورشة إلى خلق نظرة معاصرة لأعمال الكاتب، من خلال أشهر قصصه، لأطفال ربما عرفوا القصص جيدًا وسمعوها كثيرًا لكن ربما لم يكن يعرف الكثيرون منهم من الذى كتبها. وقد اختار المشاركون العمل على قصتين بالتحديد هما "سندريلا، وذات الرداء الأحمر".