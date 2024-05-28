أسعار اللحوم والدواجن فى منافذ التموين.. 180 جنيهًا لكيلو الخراف الحية قائم

أكد العميد محمود السعدني، العضو التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أن كميات اللحوم متوفرة بشكل كافٍ وآمن تمامًا، وذلك خلال جولة تفقدية على مجزر البساتين.

وأشار السعدني إلى أن تفاصيل الكميات المتاحة هى: 8 آلاف رأس ماشية موجودة حاليًا في محجر توشكي، مع استبدالها بشكل دوري بـ7500 رأس ماشية من السودان، 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي في محجر سفاجا، مع استلام 5 آلاف أخرى خلال الأيام القادمة، و1000 طن لحوم هندية تم التعاقد عليها، واستلام 385 طنًا حتى الآن.

أقل من السوق المحلية

وقال السعدني إنه يتم طرح اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح من 30% إلى 40%، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيهًا، بينما اللحوم السوداني 285 جنيهًا، وضأن مجمد أوروجواي 335 جنيهًا، والضأن البلدي 360 جنيهًا.

وأضاف السعدني أن سعر كيلو اللحوم الهندي المبردة 220 جنيهًا، بينما يتم طرح كيلو الدواجن المحلي والمستوردة بسعر 100 جنيه، والصدور بسعر 57 جنيهًا للطبق زنة 450 جرامًا، والأوراك 90 جنيهًا للطبق زنة 900 جرام، كما أنه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 180 إلى 190 جنيهًا للكيلو القائم.

وأوضح السعدني أنه سيتم طرح اللحوم والدواجن والخراف في 1350 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى أنه مستهدف إقامة 26 شادرًا على مستوى الجمهورية.