مناقشة كتاب "الطاعون الصورة والخيال" لـ كرستوس لنتيرس.. الخميس المقبل

تنظم مكتبة تنمية بالتعاون مع دار البحر الأحمر للنشر، مناقشة كتاب "الطاعون الصورة والخيال.. من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة" تحرير وتقديم كرستوس لنتيرس، وترجمة وتصدير الدكتور أحمد الشيمي، الخميس الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة ٧ مساءً، بمقر المكتبة بالمعادي.

مناقشة كتاب "الطاعون الصورة والخيال"

يناقش الكتاب أحمد سمير سعد، المترجم وأستاذ التخدير بكلية طب القصر العيني، والدكتور سيد حافظ، أستاذ الفلسفة بكلية الأداب جامعة بني سويف، والدكتور أحمد سليمان، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة بني سويف.

مناقشة كتاب "الطاعون الصورة والخيال"

ويناقش الكتاب عدة أسئلة: ما الذي نعرفه عن الطاعون؟، ما المشاعر التي يثيرها فينا مجرد ذكر اسمه؟، ولماذا ارتبط الطاعون في المخيلة الإنسانية الجمعية بغضب الإله؟، وما دور الأديان في شيوع التصور أن انتشار الطاعون هو قرين للإثم وارتكاب المعاصي؟

وكيف نظر الإنسان إلى الطاعون في الحضارات القديمة من منظور الدين والسحر والوقاية الطبية؟، ولماذا ربط الأوروبيون دومًا بين الطاعون والشرق ذاهبين إلى أن الشرق هو منبع الطاعون؟

كما يتناول الكتاب قصة الطاعون في المخيلة الإنسانية من خلال الوثائق، والمصادر التاريخية، والأعمال الأدبية واللوحات الفنية، كيف نظر الإنسان إليه؟ كيف فهمه؟ كيف تعامل معه؟

المؤلف كرستوس لنتيرس

يشغل كرسي الأنثربولوجيا الطبية في جامعة سانت أندروز بالمملكة المتحدة، تركزت أبحاثة حول تاريخ الأوبئة والطب في حقبة الكولونيالية، وهو باحث رائد على مستوى العالم في أبحاث جائحة الطاعون الثالث (1894-1959) الذي حصد أرواح أكثر من اثني عشر مليون شخص.

المترجم الدكتور أحمد الشيمي

هو مؤسس كلية الألسن جامعة بني سويف وأول عميد لها، كما رأس أقسام اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والألسن وعضو اتحاد الكتاب المصريين، صدرت له العديد من الأعمال المترجمة عن المجلس الأعلى للثقافة ومنها؛ سلطة الجماعات المفسرة، الإسلام في أوروبا، الرمزية العرقية والقومية.