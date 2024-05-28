الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مناقشة كتاب "الطاعون الصورة والخيال" لـ كرستوس لنتيرس.. الخميس المقبل

مناقشة كتاب الطاعون
مناقشة كتاب الطاعون

تنظم مكتبة تنمية بالتعاون مع دار البحر الأحمر للنشر، مناقشة كتاب "الطاعون الصورة والخيال.. من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة" تحرير وتقديم كرستوس لنتيرس، وترجمة وتصدير الدكتور أحمد الشيمي، الخميس الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة ٧ مساءً، بمقر المكتبة بالمعادي.

مناقشة كتاب "الطاعون الصورة والخيال" 

يناقش الكتاب أحمد سمير سعد، المترجم وأستاذ التخدير بكلية طب القصر العيني، والدكتور سيد حافظ، أستاذ الفلسفة بكلية الأداب جامعة بني سويف، والدكتور أحمد سليمان، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة بني سويف.

مناقشة كتاب "الطاعون الصورة والخيال" 

ويناقش الكتاب عدة أسئلة: ما الذي نعرفه عن الطاعون؟، ما المشاعر التي يثيرها فينا مجرد ذكر اسمه؟، ولماذا ارتبط الطاعون في المخيلة الإنسانية الجمعية بغضب الإله؟، وما دور الأديان في شيوع التصور أن انتشار الطاعون هو قرين للإثم وارتكاب المعاصي؟

وكيف نظر الإنسان إلى الطاعون في الحضارات القديمة من منظور الدين والسحر والوقاية الطبية؟، ولماذا ربط الأوروبيون دومًا بين الطاعون والشرق ذاهبين إلى أن الشرق هو منبع الطاعون؟

كما يتناول الكتاب قصة الطاعون في المخيلة الإنسانية من خلال الوثائق، والمصادر التاريخية، والأعمال الأدبية واللوحات الفنية، كيف نظر الإنسان إليه؟ كيف فهمه؟ كيف تعامل معه؟

txt

الأحد.. مناقشة "احتمالات لا نهائية للغياب" لـ آية طنطاوي

txt

بينها مناقشة رواية "هذا الغضب ليس موجهًا إليك".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

المؤلف كرستوس لنتيرس

يشغل كرسي الأنثربولوجيا الطبية في جامعة سانت أندروز بالمملكة المتحدة، تركزت أبحاثة حول تاريخ الأوبئة والطب في حقبة الكولونيالية، وهو باحث رائد على مستوى العالم في أبحاث جائحة الطاعون الثالث (1894-1959) الذي حصد أرواح أكثر من اثني عشر مليون شخص.

المترجم الدكتور أحمد الشيمي

هو مؤسس كلية الألسن جامعة بني سويف وأول عميد لها، كما رأس أقسام اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والألسن وعضو اتحاد الكتاب المصريين، صدرت له العديد من الأعمال المترجمة عن المجلس الأعلى للثقافة ومنها؛ سلطة الجماعات المفسرة، الإسلام في أوروبا، الرمزية العرقية والقومية. 

مكتبة تنمية دار البحر الأحمر الطاعون العصور الحديثة كرستوس لنتيرس الدكتور أحمد الشيمي جامعة بني سويف

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

شيماء تخلع زوجها لتنمره عليها مع عشيقته: "بيقولها مناخيرها كبيرة شبه بينوكيو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة