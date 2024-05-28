القبض على فتاة صدمت طالبا بسيارتها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول تعليق مدعومًا بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعرض أحد الطلاب لحادث سير أثناء تواجده أمام إحدى المدارس بالشرقية، وأن السيارة المتسببة فى الحادث تقودها طالبة أخرى.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من أحد الأشخاص بتعرض نجله لحادث سير أثناء عبوره الطريق أمام إحدى المدارس بالشرقية، تم تحديد وضبط قائدة السيارة مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.