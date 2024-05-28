الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نسرين أسامة أنور عكاشة تكشف لـ"dmc" أهم الأسرار فى حياة والدها

نسرين أسامة أنور
نسرين أسامة أنور عكاشة

قالت نسرين ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، إن والدها كان شخصية متفردة وكان كاريزما على المستوى الإنساني وكانت شخصيته دائمًا طاغية على اللي حواليه، وبسهولة تقدري تكتسبي منه أفكار وقيم ومعاني وكان يشعر أنه لديه دور مهم على كل المجتمع  من حوله.

كان دائمًا ما ينتابه شعور الخوف تجاه ما سيفعله للأجيال الجديدة

وأضافت ابنته نسرين،  خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن  والدها كان دائمًا ما ينتابه شعور الخوف تجاه ما سيفعله للأجيال الجديدة، موضحة أن نقطة ضعف والدها "أنا وأخواتي"، لافتة إلى أنها اكتسبت منه العديد من الصفات الإنسانية، كفكرة التحمس لأي أفكار مؤمنة بها، والمحاربة لأجل تنفيذها: "أنا ورثت منه أيضًا هدوء النفس".

 ورثنا منه التذوق برقي

وتابعت نسرين، "كلنا ورثنا منه التذوق برقي، وإننا نشوف كل حاجة بنظرة عميقة من خلال تحليلها، لكن برضه إحنا مخدناش كل حاجة كانت في دماغه، بس أحدث الأفكار اللي ناوية اشتغل عليها، هي إني أكتب عنه ما رأيت في كتاباته".

ورحل أسامة أنور عكاشة في عام 2010 بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية تاركًا أعماله الخالدة في تاريخ الدراما المصرية.

حياة والدها الأسرار نسرين تاريخ الدراما في ذكرى وفاته https youtu

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