"الصحة الفلسطينية": خروج المستشفى الميدانى الإندونيسى وعيادة تل السلطان عن الخدمة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن خروج المستشفى الميداني الإندونيسي وعيادة تل السلطان في محافظة رفح الفلسطينية عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

مناشدة لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الصحية

وناشدت الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية والأممية توفير الحماية للمستشفيات والطواقم الصحية وسيارات الإسعاف بقطاع غزة.

وتابعت: لم يتبق سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل مواصلة تقديم الخدمة للمرضى بمحافظة رفح الفلسطينية.