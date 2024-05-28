الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ملعب أون تايم" يحصد جائزة أفضل برنامج رياضى بمنتدى دبى للإعلام

أحمد شوبير
أحمد شوبير

حصد برنامج "ملعب أون تايم" والمذاع عبر قناة أون تايم سبورتس جائزة أفضل برنامج رياضي عربي منتدى دبي للإعلام، ضمن اليوم الثاني لقمة الإعلام العربي.

وافتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الإعلام العربي، وتم تكريم الفائزين بجوائز المنتدى.

وأعلن المسئولون عن جوائز منتدى الإعلام العربي في العديد من الفروع الصحفية والإعلامية.

وفاز برنامج "ملعب أون تايم" بجائزة الإعلام العربي كأفضل برنامج رياضي بالوطن العربي.

وتسلم الجائزة أحمد شوبير، مقدم البرنامج نيابة عن قناة أون تايم سبورتس.

“أون تايم سبورتس” تتصدر القنوات المصرية الأكثر مشاهدة على فيسبوك

وتصدرت شبكة قنوات أون تايم سبورتس قائمة القنوات المصرية الأكثر مشاهدة على موقع "فيسبوك" خلال شهر مايو الجاري.

ووفقًا لموقع "كراود تانجل" التابع لشركة "ميتا" العالمية، فقد حققت قنوات أون تايم سبورت خلال شهر مايو الجاري أكثر من 181 مليون مشاهدة على موقع "فيسبوك" بفارق يصل إلى الضعف عن أقرب منافسيها.

وجاءت القائمة كالتالي:
أون تايم سبورتس: 181.65 مليون مشاهدة 
دي إم سي: 65.05 مليون مشاهدة 
أإم بي سي مصر: 61.44 مليون مشاهدة 
أون: 46.99 مليون مشاهدة 
النهار: 41.75 مليون مشاهدة 
المحور: 23.99 مليون مشاهدة 
سي بي سي: 13.39 مليون مشاهدة 
الحياة: 9.11 مليون مشاهدة.

ملعب أون تايم اون تايم سبورتس منتدى دبي للإعلام قمة الإعلام العربي احمد شوبير

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