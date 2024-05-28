محافظ بنى سويف يشهد الاحتفال بـ"يوم الطبيب"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفال الذى أقامته نقابة الأطباء، بمناسبة يوم الطبيب بقاعة مركز المؤتمرات كورنيش النيل بمدينة بني سويف ضمن فعاليات احتفال النقابة العامة بيوم الطبيب وإحياء لذكرى إنشاء أول مدرسة للطب.

وشهدت الاحتفالية حضور كل من: الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، الدكتور عماد البنا، نقيب أطباء بني سويف، الدكتور محمد رضا عوض، رئيس الجمعية المصرية للهشاشة، الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية السابق، الدكتور طارق سعيد، عميد كلية الطب بجامعة النهضة، الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة السابق، والدكتور محمد يحيى، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي.

ورحب محافظ بني سويف بضيوف المحافظة من النقابة العامة لأطباء مصر والأساتذة والأكاديميين وعمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، معربا عن سعادته بالتواجد والمشاركة فى هذه الاحتفالية لتكريم جيش مصر الأبيض، الذي بادر وضحى في إدارة أزمة كورونا، وكان شعارهم الوحدة والتضامن والتعاون من أجل الخروج من الأزمة والعبور بالوطن لبر الأمان.

وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحى وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكل أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي "في كلمته"، الشكر والتقدير لحرص محافظ بني سويف الطبيب الدكتور محمد هاني غنيم على حضور الاحتفالية، موجها كل التحية والتقدير إلى جموع أطباء مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب، تقديرا لتفانيهم في العمل ودورهم الرئيسي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، معربا عن تقدير أطباء مصر لرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاحتفال بيوم الطبيب السادس والأربعين واهتمام سيادته بالكادر الطبي والتوجيه المستمر بتحسين أحواله ودعم المنظومة الصحية.

وأكد نقيب الأطباء دعم موقف مصر الثابت قيادة سياسية وحكومة وشعبا، برفضهم التام التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن هناك أكثر من ألفي طبيب سجلوا أسماءهم لدى النقابة كمتطوعين وعلى استعداد تام لدخول غزة وعلاج الجرحي والمصابين.

وأعرب الدكتور منصور حسن عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بيوم الطبيب باعتباره واحدا منهم، موضحًا أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم المنظومة الطبية بالمحافظة، معربًا عن تقديره للتعاون والتكامل بين المسئولين عن المنظومة الصحية بالمحافظة التي تضم المستشفى الجامعي ومديرية الصحة والتأمين الصحي ونقابة الأطباء، موضحًا أن خدمة المجتمع المحيط بالجامعة سواء على مستوى تقديم الخدمات الطبية المتميزة أو الجانب التوعوي يعد من أهم أدور الجامعة بجانب العملية التعليمية والبحث العلمى.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم الاستماع لبعض آيات القرآن الكريم تلاها أحد طلاب كلية الطب بجامعة بني سويف ثم كلمات لنقيب أطباء بني سويف، ونقيب أطباء مصر، وكلمة لرئيس الجمعية المصرية للهشاشة، وكلمة لرئيس جامعة بني سويف، ثم إهداء وتبادل الدروع من نقابة الأطباء للمحافظ ورئيس الجامعة ووكلاء وزارة الصحة وعمداء الكليات، ثم تكريم عدد من الأطباء المثاليين.

محافظ بني سويف يشهد الاحتفال

محافظ بني سويف يشهد الاحتفال

محافظ بني سويف يشهد الاحتفال

محافظ بني سويف يشهد الاحتفال

محافظ بني سويف يشهد الاحتفال

محافظ بني سويف يشهد الاحتفال

محافظ بني سويف يشهد الاحتفال

1000044616

1000044613