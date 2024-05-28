بغرض سرقتها.. ضبط المتهم بقتل مسنة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط المتهم بقتل مسنة، بقرية الصالحية دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعدما تسلل لمنزلها ليلا بغرض سرقتها.

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسنة طعنا بدائرة المركز.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات أن المجني عليها ربة منزل تدعى "عواطف. ر" تبلغ من العمر 66 سنة مقيمة قرية الصالحية دائرة المركز قتلت على يد أحد جيرانها ويدعى "محمد.س" عاطل، حيث قام بالتسلل لمنزلها بعد منتصف الليل بغرض سرقتها، وعندما شعرت به طعنها طعنه أودت بحياتها وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.