الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منصة التاشيرات.. استعلام عن تأشيرة المملكة السعودية برقم الطلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصبح سفر المصريين إلى المملكة العربية السعودية أسهل من أي وقت مضى مع الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر منصة التأشيرات التابعة إلى  وزارة الخارجية  السعودية على الإنترنت في هذا الشأن، والتي تشمل على خدمتي “التقديم” و"الاستعلام"، عن حالة طلبات التأشيرة لجواز السفر رقم 2024، مما يسهل على المتقدمين معرفة ما إذا تم قبول أو رفض طلباتهم من منازلهم.

في هذا الإطار تقدم "الدستور" خطوات الاستعلام عن تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية برقم الجواز 2024 بسهولة ويسر عبر منصة التأشيرات، إلى جانب بعض المعلومات الإضافية المفيدة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

بمجرد تقديم طلب الحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية لجواز السفرعبر منصة التأشيرات فإن الخطوة التالية هي التحقق من حالة طلبك. ويمكن القيام بذلك بسهولة من خلال الخطوات التالية:

  • أدخل معرف التطبيق ورقم جواز السفر في الحقول المطلوبة من منصة التأشيرات أو اضغط  هنا
  • انقر على زر "التحقق من الحالة".
  • لمراقبة التقدم المحرز في طلب التأشيرة الإلكترونية الخاص بك بسهولة، يرجى التأكد من أنك استخدمت هذا الموقع المخصص حصريًا لتقديم الطلب.
  • من المهم ملاحظة أنه لا يمكن تتبع الطلبات المقدمة من خلال مواقع إلكترونية أخرى أو قنوات السفارات والقنصلية باستخدام هذا النظام الأساسي.
  • يعرض النظام حالة طلبك بكل سهولة.

الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة التأشيرات الرسمية

كيفية الحصول على تأشيرة السعودية 

بمجرد الموافقة على التأشيرة الإلكترونية الخاصة بك، يتم تسليمها من خلال:

  • بريدك الإلكتروني المسجل: يتم إرسال مستند التأشيرة الإلكترونية إلى عنوان بريدك الإلكتروني المستخدم أثناء عملية تقديم الطلب.
  • رقم WhatsApp الخاص بك: بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، يمكن أيضًا تسليم التأشيرة الإلكترونية إلى رقم WhatsApp الخاص بك، مما يوفر طريقة ملائمة للحفاظ على المستند في متناول يدك على هاتفك.
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بـ3 طرق| كيفية الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024.. وأنواعها

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رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وأنواع التأشيرات

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