محافظ الفيوم يسلم 150 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج

‏سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 150 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات وغير القادرات المقبلات على الزواج، بنادي قارون الرياضي، بالتعاون مع المحافظة، والجهات الشريكة "صندوق تحيا مصر، وبنك الكساء المصري".

بدأ الحفل بتفقد أجهزة العرائس، ثم السلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتخلل الحفل عرضًا للتنورة مصحوبًا بالأغاني والزغاريد والمزمار البلدي، كما تم عرض فيلم تسجيلي لنشاط وإنجازات جمعية صلاح الدين، بداية من يناير عام 2023 حتى الآن، في مختلف محاور تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

المحافظ يؤكد للعرائس دورهن في بناء أسرة فاعلة في المجتمع

وخلال الاحتفالية، قدم محافظ الفيوم، التهنئة للعرائس متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة مليئة بالخير، مؤكدًا مسؤوليتهن الكبيرة في تنشئة الأجيال وبناء أسرة فاعلة في المجتمع، معربًا عن شكره لجمعية صلاح الدين، على الدعوة الكريمة لمشاركة بناته المقبلات على الزواج فرحتهن باستلام الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مثمنًا دور الجمعية والقائمين عليها في التداخلات الإيجابية بالتعاون مع المحافظة، في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتوفير الدعم اللازم لغير القادرين.

إشادة بجهود الجهات الشريكة في رسم الفرحة على وجوه العرائس

كما ثمن المحافظ، جهود الجهات الشريكة في رسم الفرحة على وجوه العرائس، مثل بنك الكساء وبنك الطعام، وصندوق تحيا مصر الذي أثبتت الأيام أنه نتاج رؤية مستقبلية ثاقبة للقيادة السياسية تنشر الخير في ربوع مصرنا الحبيبة، كما شارك الصندوق في تقديم المساعدات الإنسانية لأشقائنا في فلسطين.

‏جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالفيوم، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين بالفيوم، والمستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، إيمان أحمد زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومنار سرحان المدير التنفيذي لجمعية صلاح الدين، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والفتيات المستحقات وأسرهن.

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