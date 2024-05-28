ميناء دمياط يتعامل مع 12سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة.. بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 31418 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31418 طن تشمل: 2338 طن رمل و9306 طن يوريا و700 طن مولاس و4850 طن بودرة جبس و1000 طن علف و13224 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46722 طن تشمل: 9163 طن قمح و1350 طن ذرة و5195 طن حديد و632 طن خشب زان و7903 طن خردة و12000 طن سكر و6269 طن ابلاكاش و4210 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1824 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 656 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3635 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26876 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206658 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2390 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5946 حركة.

جدير بالذكر ان وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى ، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

ويهدف انشاء حاجز الامواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الارصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بان يستخدم الناتج من اعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في انشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف انشاء المحطة.