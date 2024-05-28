الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميناء دمياط يتعامل مع 12سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة.. بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 31418 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31418 طن تشمل: 2338 طن رمل و9306 طن يوريا و700 طن مولاس و4850 طن بودرة جبس و1000 طن علف و13224 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46722 طن تشمل: 9163 طن قمح و1350 طن ذرة و5195 طن حديد و632 طن خشب زان و7903 طن خردة و12000 طن سكر و6269 طن ابلاكاش و4210 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1824 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 656 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3635 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26876 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206658 طنًا.

txt

ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2390 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5946 حركة.

جدير بالذكر ان وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة  مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى  ،  وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

txt

هيئة ميناء دمياط توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بني سويف لنقل الخبرات

 ويهدف انشاء حاجز الامواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الارصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بان يستخدم الناتج من اعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في انشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف انشاء المحطة.

هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة طن بضائع متنوعة رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

مواد متعلقة

آراء الركاب حول خدمة محطات المرحلة الجديدة بخط المترو الثالث

وزارة النقل تكشف سبب تعطل حركة التقاطر فى الخط الأول لمترو الأنفاق

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

إيقاف قطارات الجمعة والعطلات الرسمية بسبب "ضعف استخدامها"

"أبلكيشن" ووكلاء وشباك.. طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية

يربط بين المحافظات وسرعته 250 كم/ساعة.. تعرف على مشروع القطار الكهربائي السريع

ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

تداول 46 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أسعار مخفضة وجودة عالية.. تفاصيل استعدادات "التموين" لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى

القاهرة الإخبارية: المعارضة الإسرائيلية تبحث الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية