الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة البث الإسرائيلية: 4 ألوية تنفذ عملية عسكرية محدودة فى رفح الفلسطينية

رفح
رفح

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن 4 ألوية تنفذ عملية عسكرية محدودة في رفح الفلسطينية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ارتفاع عدد ضحايا مجزرة رفح الفلسطينية 

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة رفح الفلسطينية التي ارتكبتها قوات الاحتلال إلى 45 شهيدًا، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة لـ249 جريحًا.

كما أفادت السلطات الصحية بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

رفح عملية رفح الفلسطينية 4 ألوية تنفذ عملية رفح الفلسطينية هيئة البث الإسرائيلية 4 ألوية 6 ألوية شاركت فيها منذ بدايتها

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