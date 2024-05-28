هيئة البث الإسرائيلية: 4 ألوية تنفذ عملية عسكرية محدودة فى رفح الفلسطينية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن 4 ألوية تنفذ عملية عسكرية محدودة في رفح الفلسطينية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ارتفاع عدد ضحايا مجزرة رفح الفلسطينية

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة رفح الفلسطينية التي ارتكبتها قوات الاحتلال إلى 45 شهيدًا، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة لـ249 جريحًا.

كما أفادت السلطات الصحية بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.