ضبط 39 كليو مخدرات و70 سلاحا ناريا في حملات أمنية بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 35 قضية حيازة أسلحة نارية، عبارة عن 23 بندقية آلية - 17 بندقية خرطوش- 21 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 35 متهم "لـ 29 منهم معلومات جنائية"، كما تم ضبط عدد (8) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (3،180 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (11 متهما لـ 9 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (672) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان، تمكنت الحملات من ضبط (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين") بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، كما تم ضبط (5) قطع سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش– 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ (743) حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الحملات فى مديرية أمن دمياط من ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7،700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين)، وكذا عدد (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية أمكنت الحملات من ضبط (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش) بحوزة (متهمين) وضبط قضيتي سلاح أبيض، ضُبط خلالهما (2 قطعة سلاح أبيض)، بحوزة (متهمان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.