الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغضب من إسرائيل يشتعل فى أوروبا.. مظاهرات حاشدة تندد بمجزرة تل السلطان

مجزرة تل السلطان
مجزرة تل السلطان

احتج الآلاف في إسبانيا وفرنسا بعد مجزرة تل السلطان، حيث نظم أكثر من 10 آلاف فرنسي مظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في باريس أمس الإثنين، بعد الغارة الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال في مخيمات للنازحين في حي تل السلطان بمدينة رفح أقصى جنوب غزة، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين معظمهم من الأطفال.

غضب أوروبي شعبي وحكومي من مجزرة تل السلطان

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد تجمعت المظاهرة على بُعد بضع مئات من الأمتار من السفارة الإسرائيلية في وسط العاصمة الفرنسية قبل أن يهتف المتظاهرون "كلنا أطفال غزة.. وغزة حرة"، وشعارات أخرى مؤيدة للفلسطينيين، كما نظمت احتجاجات مماثلة في مدريد وبرشلونة.

وتابعت الصحيفة أن المظاهرات المنددة بالمجزرة في أوروبا جاءت بعد ساعات قليلة من تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلية غارة جوية استهدفت مخيم للنازحين، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 45 فلسطينيًا وإصابة 200 آخرين.

وأضافت أن الغارة أثارت إدانات أشد من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية وفرنسا وآخرين، الذين دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفي الوقت نفسه، أعربت الولايات المتحدة عن أسفها للصور "المدمرة" و"المفجعة" التي ظهرت في الغارة، والتي يتم التحقيق فيها من قبل هيئة عسكرية مستقلة مسئولة عن التحقيق في الحوادث غير العادية وسط الحرب.

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استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف مدفعى استهدف خيام النازحين بمنطقة تل السلطان

وقال فرانسوا ريب من جمعية التضامن الفرنسية- الفلسطينية التي نظمت المظاهرة، التي قالت شرطة باريس إنها ضمت نحو 10 آلاف شخص: "إنها مذبحة كبيرة للغاية".

وأضاف: "إنهم يشعلون النار في مخيم للنازحين، ويحرقون الناس، وفي فرنسا لا نستدعي حتى السفير الإسرائيلي لنطلب منه حسابًا، إنه أمر غير مقبول".

وأظهرت إحدى اللافتات الكبيرة في المسيرة الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع شعار "إنهم يغتالون الإنسانية".

وزعم جيش الاحتلال أنه نفذ الهجوم بعد تلقي معلومات استخباراتية تفيد بوجود قياديين كبيرين في حماس، ياسين ربيعة وخالد نجار، في المنطقة. 

وزعمت أنها اتخذت "العديد من الخطوات" للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين، ولكن لم تجد هذه المزاعم أي صدى في العالم.

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