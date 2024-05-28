الهلال الأحمر: غالبية المستشفيات فى غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلى

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف في قطاع غزة لا سيما رفح الفلسطينية.

وأضافت فرسخ، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع الصحية في غزة تزداد سوءا لا سيما بعد خروج المستشفى الكويتي عن الخدمة، مؤكدة أن نحو 8 مستشفيات تعمل بشكل جزئي في غزة لتقديم الرعاية الصحية لأكثر من مليوني فلسطيني.

غالبية المستشفيات فى غزة خرجت عن الخدمة

ولفتت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن غالبية المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى انتشار كبير للأوبئة والأمراض بين صفوف النازحين الفلسطينيين في غزة.

وأشارت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إلى عودة خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة بعد توقف استمر 4 أشهر.