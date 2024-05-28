الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهلال الأحمر: غالبية المستشفيات فى غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلى

المستشفيات في غزة
المستشفيات في غزة

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف في قطاع غزة لا سيما رفح الفلسطينية. 

وأضافت فرسخ، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع الصحية في غزة تزداد سوءا لا سيما بعد خروج المستشفى الكويتي عن الخدمة، مؤكدة أن نحو 8 مستشفيات تعمل بشكل جزئي في غزة لتقديم الرعاية الصحية لأكثر من مليوني فلسطيني. 

غالبية المستشفيات فى غزة خرجت عن الخدمة

ولفتت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن غالبية المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى انتشار كبير للأوبئة والأمراض بين صفوف النازحين الفلسطينيين في غزة. 

وأشارت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إلى عودة خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة بعد توقف استمر 4 أشهر.

رفح الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة رفح الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف نبال فرسخ مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني

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