الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 6 سنوات لسيدة حاولت إدخال مخدرات لابنها بمركز إصلاح أكتوبر

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات أكتوبر، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي وأحمد مختار محمد، وسكرتارية شنودة فوزي، بمعاقبة المتهمة «سميرة ع» بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بمحاولة إدخال مواد مخدرة إلى مركز الإصلاح بأكتوبر.

وتضمن أمر إحالة المتهمة أنها في يوم 13 يناير 2024 بدائرة قسم أكتوبر أول بالجيزة، حازت جوهرين مخدرين لـ «الميثاميفيتامين» أحد مشتقات «الفينيل أمين»، و«الحشيش» بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها، وحاولت إدخال الممنوعات إلى مركز إصلاح أكتوبر على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

txt

السجن المشدد 10 سنوات لعاطل ضبط بسلاح بدون ترخيص في المنيا

txt

المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بدار السلام

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية وشهادة رئيس مباحث مركز إصلاح أكتوبر أنه تمكن من ضبط المتهمة أثناء زيارة نجلها المحبوس على ذمة القضية رقم 10201 سنة 2023 جنايات كرداسة وأثناء تفتيشها للزيارة تبين احتواءها على 54 قطعة لجوهر «الحشيش» المخدر وعدد 33 كيس لجوهر«الميثامفيتامين» المخدر وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط قررت بأنها تجهز المضبوطات لإدخالها لابنها في السجن بقصد الاتجار وأنه على علم بحيازتها تلك المضبوطات.

المشدد 6 سنوات مركز إصلاح أكتوبر مخدرات محكمة جنايات أكتوبر مواد مخدرة مركز الإصلاح بأكتوبر السجن المشدد

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أسعار مخفضة وجودة عالية.. تفاصيل استعدادات "التموين" لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية