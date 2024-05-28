المشدد 6 سنوات لسيدة حاولت إدخال مخدرات لابنها بمركز إصلاح أكتوبر

قضت محكمة جنايات أكتوبر، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي وأحمد مختار محمد، وسكرتارية شنودة فوزي، بمعاقبة المتهمة «سميرة ع» بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بمحاولة إدخال مواد مخدرة إلى مركز الإصلاح بأكتوبر.

وتضمن أمر إحالة المتهمة أنها في يوم 13 يناير 2024 بدائرة قسم أكتوبر أول بالجيزة، حازت جوهرين مخدرين لـ «الميثاميفيتامين» أحد مشتقات «الفينيل أمين»، و«الحشيش» بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها، وحاولت إدخال الممنوعات إلى مركز إصلاح أكتوبر على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية وشهادة رئيس مباحث مركز إصلاح أكتوبر أنه تمكن من ضبط المتهمة أثناء زيارة نجلها المحبوس على ذمة القضية رقم 10201 سنة 2023 جنايات كرداسة وأثناء تفتيشها للزيارة تبين احتواءها على 54 قطعة لجوهر «الحشيش» المخدر وعدد 33 كيس لجوهر«الميثامفيتامين» المخدر وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط قررت بأنها تجهز المضبوطات لإدخالها لابنها في السجن بقصد الاتجار وأنه على علم بحيازتها تلك المضبوطات.