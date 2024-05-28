الداخلية تضبط عناصر إجرامية وتشكيلات عصابية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "من بينهم عميلان سيئا النية" تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة أخرى، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط 3 أشخاص بدائرة مركز شرطة سنورس، لقيامهم بسرقة 6 رءوس ماشية من حظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بين أحدهم ومالك الحظيرة، وأرشدوا عن السيارة "نصف نقل" المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك وقيادة أحدهم والمسروقات بحظيرة ماشية ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة.

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن الجيزة من ضبط (حارسي "جراج") بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، لقيامهما بسرقة أجزاء (4) أتوبيسات سياحية خاصة بإحدى شركات السياحة حال توقفها بجراج كائن بدائرة المركز.. بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميليهما سيئى النية ( تاجرى "خردة") وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

كما تم ضبط (عاملين) لقيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالى) من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبحوزتهما مبلغ مالى، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة والمبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بارتكابهما الواقعة بتحريض من (خفير بالمصنع) أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.