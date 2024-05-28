واصلت شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية اعتلاءها صدارة الإعلام الرياضي، بعد النجاح الباهر والتألق الذي حققته على مدار السنوات الماضية.

وتقدم قنوات أون تايم سبورتس تغطية مباشرة ومتفردة لجميع الأحداث الرياضية التي تهم متابعي جميع الألعاب الرياضية عبر شاشتيها "أون تايم 1" و"أون تايم 2"، بالإضافة إلى الاستديوهات التحليلية لجميع المباريات والبطولات الرياضية وكذلك البرامج الحوارية المميزة، والتي تضيف للمشاهد الكثير من المعلومات وتجعله على مقربة من الحدث بشكل مستمر.

قنوات أون تايم سبورتس تتصدر القنوات المصرية الأكثر مشاهدة على "فيسبوك"

وتصدرت شبكة قنوات أون تايم سبورتس قائمة القنوات المصرية الأكثر مشاهدة على موقع "فيسبوك" خلال شهر مايو الجاري.

ووفقًا لموقع "كراود تانجل" التابع لشركة "ميتا" العالمية، فقد حققت قنوات أون تايم سبورت خلال شهر مايو الجاري أكثر من 181 مليون مشاهدة على موقع "فيسبوك"، بفارق يصل إلى الضعف عن أقرب منافسيها.

وجاءت القائمة كالتالي:

أون تايم سبورتس: 181.65 مليون مشاهدة

دي إم سي: 65.05 مليون مشاهدة

إم بي سي مصر: 61.44 مليون مشاهدة

أون: 46.99 مليون مشاهدة

النهار: 41.75 مليون مشاهدة

المحور: 23.99 مليون مشاهدة

سي بي سي: 13.39 مليون مشاهدة

الحياة: 9.11 مليون مشاهدة.