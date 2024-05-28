الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع خلال ساعات فى الأهلى لتحديد طريقة الاحتفال بالتتويج باللقب الإفريقى

الخطيب مع اللاعبين
الخطيب مع اللاعبين

تدرس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تجهيز احتفالية خاصة لتكريم الفريق الأول بالنادي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 على حساب الترجي التونسي.

وكشف مصدر مسئول أن هناك اجتماعًا خلال ساعات لتحديد طريقة الاحتفال بالتتويج الإفريقي، تكريمًا للاعبين على الإنجاز التاريخي وأسوة بالألعاب الأخرى التي حصلت على تكريم في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن سفر اللاعبين والسويسري مارسيل كولرو المدير الفني، إلى بلاده ومعسكر المنتخب الوطني والمنتخب الأوليمبي والاستعداد لأوليمبياد باريس عقب التتويج باللقب، جعلت جميعها الإدارة الحمراء تؤجل موعد الاحتفالية لحين اختيار التوقيت المناسب.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب طلب من الإدارة التنفيذية بالنادي ضرورة التنسيق مع الجهاز الإداري والفني للفريق لاختيار التوقيت المثالي، لاسيما في ظل ضغط المباريات المنتظر للاعبين لاستكمال مؤجلاته في الدوري.

وأوضح المصدر أن عودة كولر من الإجازة التي يقضيها في مسقط رأسه مع أسرته سوف تحدد موعد الاحتفالية الكبرى، والتي ستقام سواء في ملعب التتش أو أحد الفنادق الكبرى حسب الاتفاقات بين الإدارة التنفيذية والرعاة.

الأهلي يحصد اللقب الـ12 على حساب الترجي ويعود للتدريبات الإثنين

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
في المقابل، يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل، بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بالتعادل السلبي، بينما حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا في لقاء الإياب بهدف نظيف، ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا بمجموع اللقاءين 1-0.

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