مجلس جامعة المنصورة الجديدة يوافق على إنشاء وحدة حقوق الإنسان

عقد مجلس جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي جلسته الثانية والثلاثين، واستعرض خلالها موضوعات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات السبت الماضي، وأكد عليها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الخولي استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وتواجد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لضمان نجاح سير أعمال الامتحانات، وتركيز الجامعات على الأبحاث العلمية ذات المردود الاقتصادي على المُجتمع.

تفاصيل المجلس

وصادق المجلس في مستهل جدول أعماله على موضوعات وقرارات الجلسة السابقة التي انعقدت في ٢٨ أبريل ٢٠٢٤، وكذلك المصادقة على موضوعات اجتماع مجلس العمداء الذي عقد بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٤.

وعرض على المجلس مجموعة من التقارير: تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية (Q Banks)، وتقرير التصحيح الإلكتروني، وتقرير البنية التحتية التكنولوجية (IT)، بالإضافة إلى تقرير النشر العلمي بالجامعة وتقرير سداد الرسوم الدراسية للطلاب. كما تم تقديم تقرير حول المكتبة الجامعية، وإعلان الوظائف الشاغرة للعام الأكاديمي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وإعلان التسجيل المبكر بالجامعة للعام الأكاديمي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وتقرير رفع الجداول الدراسية للعام المقبل على نظامSIS.

وتابع المجلس تقرير التكليفات حتى تاريخه، والموافقة على إنشاء وحدة مكافحة العدوى بالجامعة، وإنشاء وحدة حقوق الإنسان، وفي إطار تحديث وتطوير الجامعة، تم تشكيل فريق لتحديث الخطة الاستراتيجية، واعتماد ضوابط العرض على اللجنة الطبية للطلاب والعاملين، والنماذج الخاصة بها، كما ناقش المجلس التقارير السنوية لكليات الجامعة والإدارات العامة.

وتضمنت الجلسة أيضًا النظر في حالات الأعذار المرضية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وحالات وقف قيد الطلاب للعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتمت المصادقة على سياسة التوظيف بجامعة المنصورة الجديدة، والنظر في تجديد التعاقد مع شركة ماجروهيل للعام المقبل.

كما تم استعراض تقرير مراجعة ملفات الجودة بكل كلية وفق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE)، وتقرير التصنيف العربي للجامعات وإدراج الجامعة ضمن التصنيف.

وناقش المجلس معايير تسجيل الحاصلين على درجات علمية بكليات الجامعة، وآلية مراجعة الموقع الإلكتروني وصفحات الكليات على وسائل التواصل الاجتماعي، وآلية متابعة امتحانات نهائي الفصل الدراسي الثاني، وضوابط الانتهاء من نتائج الطلاب بداية من الرصد حتى الإعلان.

اختتم المجلس جدول أعماله بمناقشة ما يستجد من أعمال، وأكد أهمية استمرار الجهود لتعزيز مكانة الجامعة أكاديميًا وإداريًا.

جانب من المجلس