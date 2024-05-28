الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

البحث عن رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي من اكثر الموضوعات التي تهم المواطنين المستفيدين والمستحقين للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة. 

رابط الاستعلام والشكاوى لتكافل وكرامة 

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول لرابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي والخطوات التي يمكن تنفيذها للاشتراك في البرنامج. 

الدخول عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنا 

بعد ذلك يتم كتابة الرقم القومي سواء للاستعلام للشخص المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

والضغط على كلمة استعلام 

او كتابة الرقم القومي والضغط على تسجيل شكوى لمن يرغب في تسجيل شكوى خاصة بفيزا تكافل وكرامة 

بعد ذلك تظهر بيانات المواطن المستفيد ببرنامج تكافل وكرامة

حيث يظهر الاسم رباعي والرقم القومي والوحدة الاجتماعية التابع لها ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن

وكذلك نوع البطاقة للمواطن  (تكافل أو كرامة)، والحالة الخاصة بالبطاقة سواء  (ساري/ تجميد / إيقاف)، وفي حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب، أما في حال كانت سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل و كرامة 2024

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر مايو

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 

 

وللمواطنين الراغبين في الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة والاستفادة من معاش تكافل وكرامة والامتيازات الاخرى منها خدمات التأمين الصحي المجاني والدعم المقدم في تعليم الطلاب في المراحل الابتدائية وكذلك في التعليم الجامعي، وكذلك  في برامج تمكين اقتصادي للأسر المستفيدة بإنشاء مشاريع صغيرة لهم. 

 التي يحصلها عليها المستفيدين من البرنامج يجب تجهيز عدة اوراق والتوجه الى الوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقتك السكنية وتسيلمها هناك من أجل تقديم الطلب وهذه الاوراق هي

صور بطاقة الرقم القومي على العنوان الحالي وتكون سارية 

صور شهادات الميلاد لجميع افراد الاسرة 

قيد مدرسي لجميع الاطفال وقيد جامعي للملحقين بالتعليم العالي

صورة قسيمة زواج أو طلاق حسب حالة الشخص المتقدم

صور شهادات الهجر أو ما يدل على الانفصال أو صورة شهادة السجن في هذه الحالات

صورة وفاة الزوج او الزوجة 

اخر 3 ايصالات كهرباء للوحدة السكنية التي تقطن فيها 

 

 

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استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر مايو

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متاح.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

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