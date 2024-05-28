الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط سائق تابع لتطبيق نقل ذكى استولى على حقيبة راكبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف رجال الأمن  ملابسات واقعة استيلاء سائق على متعلقات إحدى السيدات بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة والمسروقات.

تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى السيدات بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، لقيامه بالاستيلاء على حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول و3 بطاقات بنكية بدائرة القسم عقب اكتشافها ترك حقيبتها بالسيارة.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة حال استقلاله السيارة، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته أقر بأنه عقب ترجل المبلغة من السيارة، استولى على هاتفها وقام بالتخلص من باقى المتعلقات بإلقائها بالطريق العام أثناء سيره بالسيارة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال الامن استيلاء سائق على متعلقات قسم شرطة بولاق مديرية امن القاهرة

مواد متعلقة

تحرير 560 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

تحرير 1306 مخالفات لقائدى سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ13 مليون جنيه

وزير الداخلية يستقبل نظيره الفلسطينى.. ويؤكد: كل الدعم والمساندة

الداخلية تواصل حملاتها على المخابز لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز

ضبط مخدرات وأسلحة والقبض على مطلوبين خلال حملات أمنية بأسوان

القبض على مُضرم النار في سيارة مسروقة بالمنوفية

ضبط كميات من المخدرات والأسلحة النارية بالمحافظات

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أسعار مخفضة وجودة عالية.. تفاصيل استعدادات "التموين" لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية