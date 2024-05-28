ضبط سائق تابع لتطبيق نقل ذكى استولى على حقيبة راكبة

كشف رجال الأمن ملابسات واقعة استيلاء سائق على متعلقات إحدى السيدات بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة والمسروقات.

تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى السيدات بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، لقيامه بالاستيلاء على حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول و3 بطاقات بنكية بدائرة القسم عقب اكتشافها ترك حقيبتها بالسيارة.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة حال استقلاله السيارة، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته أقر بأنه عقب ترجل المبلغة من السيارة، استولى على هاتفها وقام بالتخلص من باقى المتعلقات بإلقائها بالطريق العام أثناء سيره بالسيارة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.