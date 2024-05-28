جهود التضامن في ملف الجمعيات الأهلية ودعم الأسر المصرية

قال مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، ومنسق الجمعيات الأهلية، إنه في إطار رؤية الوزارة لملفات الحماية الاجتماعية والتوعية بالقضايا التي تعوق التنمية، حدثت شراكة بين الوزارة والجمعيات الأهلية من ناحية والجهات الداعمة من ناحية آخرى.

وأضاف حلمي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي"، أنه مؤخرًا أصبح هناك شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تُنفذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بدعم مشترك بين الاتحاد الأوروبي والوزراة والجمعيات الأهلية.

وأوضح، أن البرنامج الذي أطلقته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، منذ عام ونصف، جرى الانتهاء من مرحلته الأولى التي شارك فيها 7 جمعيات أهلية كبيرة بإجمالي نحو 33 جمعية في هذا البرنامج.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يساهم مع الوزارة في رفع قدرات الجمعيات الأهلية الفنية والإدراية ورفع وعي المجتمع في قرى حياة كريمة وأسر تكافل وكرامة، خاصة في قضايا التوعية بحقوق الصحية الإنجابية، والمشاركة الاجتماعية للشباب والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.