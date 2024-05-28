الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ورحل فؤاد شرف الدين.. من هو الفنان اللبنانى الذي أحيا صناعة الأكشن؟

الفنان اللبناني فؤاد
الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين

توفى منذ قليل الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، الذي غادر دنيانا عن عمر يناهز ال 83 عاما، بعدما أجرى عملية دقيقة وصعبة في الرأس، توفى بعدها بساعات، حسبما أعلنت نقابة ممثلي المسرح والسينما و الإذاعة و التلفزيون في لبنان .

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من هو اللبناني فؤاد شرف الدين؟

االفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، رحل عن عمر يناهز 83 عاما، بعد مشوار فني حافل، شارك في أفلام " نساء في خطر،  الفرار، المجازف"، و مسلسلات "زمن الاوغاد، وديالا"، وكان من ضيوف شرف مسلسل "الدالي" .

وكُرم “فؤاد” مؤخرا، بمنحه درع "أيقونة السينما اللبنانية"، كما حصل على درع تلفزيون لبنان" وقد كُتبت عليه عبارة "إلى النجم السينمائي فؤاد شرف الدين، الذي أحيا صناعة الأكشن في الحرب والسلام".

 

تفاصيل مرضه 

دخل الراحل المستشفى بسبب بعض الآلام في الكلى وتماثل للشفاء وشارك في مسلسل "2024" الذي عرض في رمضان المنصرم، كما شارك في فيلم "الرب يراني"، وبعدها انتكست صحته ليتبيّن أنّه يعاني من ورم حميد في الرأس، وخضع لعملية استئصال في أحد المستشفيات حيث كانت معنوياته مرتفعة جداً قبل دخوله إلى غرفة العمليات.

 وتماثل للشفاء وغادر إلى منزله، إلا أنّ حالته تدهورت فجأة وفقد كثير من دمه وتمت عودته مجدداً للمستشفى حيث تم التبرع له بالدم، وكان من المقرر أن يخضع غداً لعدد من التحاليل والأشعة لكن المنية وافته، وفق ما جاء في بيان النقابة.
 

 وتماثل بعد العملية للشفاء وغادر إلى منزله، إلا أنّ حالته انتكست فجأة وفقد الكثير من دمه وتم إدخاله مجدداً إلى المستشفى حيث تم التبرع له بالدم، وكان من المقرر أن يخضع غداً لعدد من التحاليل والأشعة لكن المنية وافته، وذلك وفق ما جاء في بيان النقابة.
 

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