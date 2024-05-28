محافظ المنوفية: طرح المحطة الثابتة بتلا لتعزيز الاستثمار بمنظومة المخلفات

أجـرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لمركزي تلا والشهداء تفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية استكمالا لمسيرة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها المحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهل المحافظ جولته، بتفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين بشأن تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء وسرعة إنجازها وفقًا لقانون التصالح الجديد، موجها بضرورة التعاون المستمر مع المواطنين وتعريفهم بكل المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، ووجه المحافظ رئيس المدينة بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانات اللازمة وزيادة عدد استراحات المواطنين تيسيرًا عليهم.

كما تفقد المحافظ الأعمال النهائية للسوق النموذجية الجديدة بشارع المحطة بمدينة تلا، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمهيدا للبدء في أعمال الطرح، وذلك للقضاء علي ظاهرة الأسواق العشوائية، وتضم السوق 8 محلات تجارية و4 باكيات نموذجية ومزودة بكل الخدمات والمرافق اللازمة، ووجه المحافظ بسرعة البدء في إجراءات طرح المحلات لتوفير فرص عمل للشباب.

وخلال جولته بمركز تلا، تفقد محافظ المنوفية المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة وذلك عقب استلامها، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، وذلك في إطار تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتنفيذًا للعقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن آليات تشغيل المحطة الوسيطة الثابتة، المقامة علي مساحة 8150م2 تقريبا، بطاقة استيعابية 550 طنا/ يوم.

أكدر محافظ المنوفية حرصه على الاستفادة من المساحة المتواجدة أمام المحطة الوسيطة لتوسعتها واستيعاب تراكمات القمامة المتزايدة، مضيفًا أنه تم دعم المحطة الوسيطة الثابتة من خلال وزارة التنمية المحلية بمعدات ثقيلة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه، موجهًا بسرعة البدء في إجراءات طرح المحطة للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، ضمن جهود تعزيز الاستثمار بمنظومة المخلفات، كما تفقد المحافظ أعمال الحفر بمدخل المحطة الوسيطة الثابتة تمهيدًا للرصف بتكلفة 2 مليون جنيه، مؤكدًا دعمه لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرسة بروي للتعليم الأساسي (إنشاء جديد) على مساحة 2000 م2، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وبقيمة تعاقدية بلغت 20 مليونا و650 ألف جنيه تقريبا، بطاقة 22 فصلا دراسيا، حيث تم الانتهاء من أعمال صب أعمدة الدور الأرضي للمدرسة، وأكد المحافظ حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بقطاع التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء.