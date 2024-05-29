في ظل تقلبات الطقس.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بنوبات التهاب المفاصل؟

بداية موسم الرياح الموسمية تخلق أجواء لطيفة مع ارتفاع أجواء الحرارة، لكنها قد تؤدي إلى تفاقم آلام التهاب وتصلب المفاصل، وقد يكون بعض الأفراد حساسون بشكل خاص لتغيرات الطقس ويلاحظون زيادة كبيرة في آلام المفاصل وتيبسها خلال هذه الفترة.

بداية موسم الرياح الموسمية، الذي يتميز بالرطوبة العالية والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، يجلب الراحة من الحرارة الحارقة للكثيرين، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل، يمكن أن يؤدي هذا الوقت من العام أيضًا إلى زيادة آلام المفاصل وتيبسها.

على الرغم من أن الأبحاث الجارية لم توضح بشكل كامل كيف تسبب تقلبات الطقس آلام المفاصل، إلا أنه يعتقد أن عوامل مثل التغيرات في درجات الحرارة، وتغيرات الضغط الجوي، ومستويات الرطوبة تلعب دورًا.

الرطوبة

تميل الرطوبة، على وجه الخصوص، إلى تفاقم آلام التهاب المفاصل أثناء الرياح الموسمية، ويمكن أن تؤدي مستويات الرطوبة العالية إلى احتفاظ أنسجة الجسم بالسوائل الزائدة، بما في ذلك الأنسجة الرخوة حول المفاصل، مما يؤدي إلى تصلب المفاصل وعدم الراحة.

يمكن اعتبار الضغط الجوي بمثابة يد غير مرئية تضغط علينا. عندما يتغير الطقس، يمكن لهذه "اليد" أن تضغط بشكل أقوى أو أخف بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، ويمكن لهذه التغيرات في الضغط أن تزيد من آلام المفاصل، علاوة على ذلك، فإن الميل إلى البقاء في الداخل أثناء هطول الأمطار الغزيرة يمكن أن يؤدي عن غير قصد إلى انخفاض النشاط البدني، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وتصلب المفاصل.

استراتيجيات الفعالة للمساعدة في التحكم في آلام التهاب المفاصل

1. حافظ على نشاطك: مارس تمارين منتظمة منخفضة التأثير مثل المشي أو اليوجا لتقوية العضلات حول المفاصل وتعزيز المرونة وتخفيف الألم. يمكن للتمارين الداخلية مثل استخدام الدراجة الثابتة أو تمارين التمدد اللطيفة أن تحافظ على حركة المفاصل دون التسبب في إجهاد لا داعي له.

2. العلاج الحراري: ضع كمادات دافئة أو استمتع بحمامات دافئة لإرخاء العضلات المتوترة وتسكين الألم. الحفاظ على المفاصل دافئة وجافة أمر بالغ الأهمية. استخدام وسادات التدفئة أو ارتداء الملابس المناسبة، بما في ذلك الطبقات المقاومة للماء، للحفاظ على حرارة الجسم. قم بتغيير الملابس المبللة على الفور لمنع التصلب.

3. الترطيب: ضمان الترطيب الكافي لتليين المفاصل وتقليل الاحتكاك والألم.

4. النظام الغذائي الصحي: اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات لدعم الصحة العامة، قم بإضافة الأسماك الغنية بالأوميجا 3 والمكسرات والبذور والخضروات الورقية الخضراء لتخفيف الالتهاب وآلام المفاصل.