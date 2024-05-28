استبعاد كورتوا.. قائمة منتخب بليجكا لأمم أوروبا 2024

أعلن دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.



وشهدت قائمة منتخب بلجيكا استبعاد تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، من قائمة منتخب بلجيكا للبطولة المقبلة بسبب قلة مشاركاته بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري.

قائمة منتخب بلجيكا لأمم أوروبا 2024

وجاءت قائمة بلجيكا لبطولة أمم أوروبا 2024 على النحو الآتي:

حراس المرمى: كوين كاستيلس، فولفسبورج، توماس كامينسيكي، لوتون تاون، ماتز سيلس، نوتنجهام فورست.

الدفاع: تيوموتي كاستاني، فولهام، زينو ديباست، أندرلخت، ماكسيم دي سيبر، كلوب برو، فوت فايس، ليستر سيتي، توماس مونييه، ترابزون سبورت، آرثر ثياتي، ريين، يان فيرتونخن، أندرلخت.

وسط الملعب: كيفن دي بروين، مانشستر سيتي، أوريل مانجالا، ليون، آمادو أونانا، إيفرتون، يوري تليمانس، أستون فيلا، آرثر فيرميين، أتلتيكو مدريد، أستير فرانكس، فولفسبورج، آكسيل فيتسل، أتلتيكو مدريد.

الهجوم: يوهان باكايوكو، بي إس أيندهوفن، يانيك كاراسكو، الشباب السعودي، كارليس دي كيتيلاري، أتالانتا، جيريمي دوكو، مانشستر سيتي، روميلو لوكاكو، روما، دودي لوكيباكيو، إشبيلية، لويس أوبيندا، ريد بول لايبزيج، ليونارد تروسارد، أرسنال.

مجموعات أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، التشيك.

وتحتضن 10 مدن ألمانيا منافسات بطولة يورو 2024، بألمانيا، وهي: برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب البطولة والذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب الانجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

موعد مباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا 2024

ويفتتح المنتخب الألماني منافسات بطولة أمم أوروبا، يورو 2024، بمواجهة منتخب اسكتلندا يوم 10 يونيو المقبل في العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا.