ضبط 20 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وواصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث وصل إجمالي المضبوطات حوالى 20 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.