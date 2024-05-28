القبض على طبيب أسنان مزيف فى القاهرة

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على طبيب أسنان مزيف ، تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط فنى أسنان له معلومات جنائية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، حيث قام بانتحال صفة طبيب أسنان على خلاف الحقيقة وممارسته للمهنة بموجب محررات مزورة قام باصطناعها واستئجاره عيادة وتجهيزها ومزاولة المهنة، وكذا قيامه بتزوير عقد بيع سيارة.

وجرى بإرشاده ضبط عدد من أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات، وأكلاشيه، وعدد من الكارنيهات والبطاقات ورخصة قيادة وعقد بيع سيارة "مزورين"، وعدد من الأوراق المستخدمة فى أعمال التزوير، وعدد من المحررات باسم المتهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وجهاز "لاب توب" وماكينة لاستخدامهما فى نشاطه، وبمواجهته أقر بنشاطه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.