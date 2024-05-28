الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية تعرض أبرز تصريحات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية حول مجزرة رفح

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية أبرز تصريحات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، حول مجزرة رفح الفلسطينية.

وجاءت أبرز التصريحات كالآتي:-

الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية غير مقبول على الإطلاق.
حذرنا من أن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى مذبحة ورأينا عواقب ذلك في مجزرة رفح الفلسطينية.
إسرائيل ارتكبت أحدث فظائعها الشنيعة وربما الأكثر قسوة فلا يوجد مكان آمن في غزة.
اعتراف نتنياهو بالخطأ رسالة لا تعني شيئًا للشهداء ولا إلى الذين يحاولون إنقاذ الأرواح من عمال الإغاثة.

محرقة الخيام فى رفح

يُذكر أن 40 مواطنًا استُشهدوا وأصيب العشرات، أمس الأول الأحد وحتى فجر الإثنين، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عرفت إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، بعد قصف خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

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