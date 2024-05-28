تكثيف حملات النظافة وتسوية الطرق بمراكز ديروط والبداري وأبوتيج وأبنوب بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتسوية الطرق والشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية؛ لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة.



وأوضح اللواء عصام سعد إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز، وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.



رفع تجمعات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وشنت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وأبوتيج وأبنوب حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية وأماكن التجميع وتفريغ الصناديق بالشوارع والميادين المختلفة من خلال المكبس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية وتسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة.



وجرى رفع ما يقرب من 676 طن قمامة ومخلفات فضلًا عن تسوية الطرق غير المرصوفة بالقرى وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية، وذلك خلال حملات تحت إشراف ومتابعة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وخالد عبد الروؤف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار حملات النظافة ونقل المخلفات بمختلف المراكز والقرى، وذلك لضمان توفير مناخ ملائم للمواطنين.

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