الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 9 أطنان لحوم حمراء ومفروم وكبدة غير صالحة للاستهلاك بالقاهرة

لحوم
لحوم

أكد  اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط ٩ أطنان لحوم حمراء، ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك، و٦٠٠ كجم مضبوطات مخالفة للمواصفات، وضبط ٣.٥ طن لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٤٣ محضرًا، وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وتأتي الأعمال في إطار المتابعة المستمرة للأسواق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

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