السجن 3 سنوات لـ مدير بنك ضرب زوجة والده حتى الموت بأكتوبر

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مدير بنك، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالتعدي على زوجة والده، ما نتج عنه وفاتها بسبب ضرب أفضى إلى الموت.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي وأحمد مختار محمد، وسكرتارية شنودة فوزي.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم "أ. ص" مدير عام بأحد البنوك، كونه في 8 نوفمبر 2023 بدائرة قسم أول أكتوبر، ضرب المجني عليها "م. أ" زوجة والده عمدا ولم يكن يقصد من ذلك قتلها، إلا أن الضرب أفضى لموتها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن سبب الواقعة خلاف سابق فيما بينهما لزواجها من والده، ما أثار حفيظته، فتوجه حيث أيقن أنها متواجدة، وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة ضربات بأنحاء متفرقة بجسدها انتهت بركلها بقدمه فسطقت من أعلى درج العقار محل سكنها، ونتج عنه وفاتها.